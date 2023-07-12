Цена акций НОВАТЭКа может вырасти на 22% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки акций "НОВАТЭКа" могут вырасти на 22% от текущего уровня (прогнозная стоимость - 1750 рублей за штуку) на горизонте года, считают эксперты "Тинькофф Инвестиций".

"Компания выпустила предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Подрастает все, несмотря ни на что. Акции "НОВАТЭКа" за последние полгода прибавили в стоимости более 32%, эмитент заплатил дивиденды (4,55%) и всего через месяц закрыл дивидендный "гэп". 11 июля в СМИ появилась информация о намерениях Польши продать местную дочернюю компанию Novatek Green Energy. Леонид Михельсон, глава компании, считает действия польского правительства незаконными и сообщает о подаче иска в Европейский суд. Однако на котировки бумаг это никак не повлияло, и они сохранили растущий тренд, - отмечается в обзоре. - "НОВАТЭК" находится среди фаворитов наших аналитиков. Компания сохраняет возможность поставок в Европу, к ней не применяется повышенный НДПИ, что позволяет сохранить прибыль, а еще она активно занимается новыми проектами, которые позволят нарастить производство".

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