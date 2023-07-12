"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги "Магнита" и X5 Retail Group на горизонте года, учитывая умеренную оценку в 3,5-3,9х по EV/EBITDA 2023, сообщается в материале аналитиков.

"Рост выручки Х5 и "Магнита" зависит от продуктовой инфляции, которая замедлилась во II квартале 2023 года до значений вблизи нуля г/г. Мы подтверждаем ожидания слабых результатов компаний г/г во II квартале текущего года, особенно учитывая высокую рентабельность во II квартале 2022 года", - указывают эксперты.

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