"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену "префов" Сургутнефтегаза до 50 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену привилегированных акций "Сургутнефтегаза" до 50 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 18,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в среду вышли из зоны консолидации на фоне сохраняющейся девальвации рубля. Напомним, "Сургутнефтегаз" ранее опубликовал финансовую отчётность за 2022 год по РСБУ. Выручка компании увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2,33 трлн руб. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 60,7 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом в размере 513,2 млрд руб. После публикации отчёта, мы установили первый целевой ориентир по "префам" - 40 руб. С того момента российский рубль ослаб на 10%", - пишут аналитики.

При сохранении текущего курса доллара на уровне 85-95 руб./$1 ожидаемые дивиденды на "префы" составят около 10-12 руб., отмечается в комментарии. Таким образом, эксперты "КИТ Финанс Брокер" поднимают целевой ориентир на ближайшее время до 50 руб. "Если в декабре доллар останется в указанном диапазоне, мы ожидаем переоценку привилегированных акций еще выше к 60-70 руб. ближе к решению совета директоров компании", - отмечают они.

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