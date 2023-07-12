Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "держать" на фоне сильных предварительных операционных результатов за 2К23, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"НОВАТЭК" только что опубликовал предварительные операционное результаты за 2К23, которые мы оцениваем как сильные, - пишут они. - Позитивный момент - производство жидких углеводородов, с учетом долей в добыче совместных и зависимых предприятий, увеличилось на 6% г/г до 3 млн т, а реализация газа на зарубежных рынках - на 47% г/г и 9% к/к, достигнув 3,2 млрд м3. Рынок, скорее всего, на ближайших сессиях позитивно отреагирует на представленные результаты".

Эксперты отмечают, что "НОВАТЭК" продолжает наращивать поставки на внутренний рынок и теперь, с отказом TotalEnergies от своей доли в спотовых объемах с проекта "Ямал СПГ", получает больше СПГ для перепродажи.

"На данный момент наш рейтинг по бумагам компании - "держать", но в 2П23 ожидаем от нее хороших новостей (например, о запуске проекта "Арктик СПГ-2", о положительном окончательном инвестиционном решении по проекту "Обский СПГ", о покупке 28%-ного участия в проекте "Сахалин-2"), а также более подробной информации о строительстве завода по производству СПГ в Мурманской области", - подчеркивается в комментарии.

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