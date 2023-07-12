Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за миром, индекс Мосбиржи обновил годовой максимум

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры в ожидании статистики по июньской инфляции в США. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года, протестировав рубеж 2880 пунктов по главе с бумагами финансовых компаний; индекс РТС превысил 1000 пунктов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2880,54 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1002,28 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар поднялся до 90,54 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,1%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,7%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

"Префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,4%, до 3135 рублей) торгуются в среду без дивидендов за 2022 год (выплаты 131 рубль на "преф").

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду ожидается плавный рост рынка акций РФ в течение дня во главе с финансовым и телекоммуникационным секторами, сдерживать подъем будут дивидендные просадки отдельных бумаг.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В США и России ждут публикации данных по потребительской инфляции за июнь.

Нефтяные цены достигли максимумов с начала мая на фоне падения доллара в ожидании более мягкого тона ФРС и на данный момент подтверждают сигналы в пользу развития среднесрочного восходящего тренда. Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на $80,3 и $75 за баррель соответственно. Минэнерго США накануне повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на 170 тыс. б/с. В среду Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам, при этом в Американском институте нефти сообщили о росте запасов нефти на прошлой неделе на 3,02 млн баррелей (умеренно негативный сигнал), считает аналитик.

Индекс Мосбиржи сохраняет курс на следующее сопротивление 2910 пунктов. Рынок переходит к полугодовым дивидендным ожиданиям, которые могут быть актуальны лишь по некоторым компаниям, что может ограничивать силу потенциального роста в ближайшие недели, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, поддержкой для рынка акций РФ выступают выросшая нефть, а также бумаги Сбербанка, которые накануне хоть немного и скорректировались, но по-прежнему смотрятся сильно. Неплохо также выглядят бумаги IT-компаний, ВТБ и "Соллерса" (MOEX: SVAV), причем внимание инвесторов в условиях недостатка внешних драйверов постепенно смещается на акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ растущий тренд сохраняется, в качестве следующего ориентира по индексу МосБиржи выделяется ближайшая актуальная цель 3000 пунктов (это около 4,5% роста с текущих уровней, что может быстро реализоваться). Поддержать такое движение может дальнейший рост экспортеров на слабом рубле, в особенности нефтяной сектор, так как на рынке нефти сейчас также наблюдается оптимизм. В США ожидается выход статданных по инфляции за июнь, при этом волатильность может возрасти в связи с началом на этой неделе сезона отчетности на американском рынке.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,5-0,9% в ожидании отчета об июньской инфляции в США, который выйдет в среду в 15:30 МСК.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира в прошлом месяце замедлились до 3,1% с 4% в мае. Базовая инфляция (индекс CPI Core, не учитывающий цены на топливо и продукты питания), тем временем, составляла 5,3% в мае, и в июне прогнозируется снижение показателя до 5%.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,2%).

Рынки оценивают решения Резервного банка Новой Зеландии о сохранении процентной ставки на уровне 5,5%, как и ожидалось, и Резервного банка Австралии о сокращении числа и увеличении длительности заседаний, посвященных денежно-кредитной политике.

Как сообщил в среду глава австралийского ЦБ Филип Лоу, с 2024 года совет управляющих будет собираться восемь раз в год, а не 11, и заседания будут проходить по два дня, что позволит "подробнее обсуждать стратегию в области монетарной политики, альтернативные варианты, риски и информационную составляющую".

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались перед публикацией статистики по американской инфляции в июне и данных Минэнерго США о запасах (17:30 МСК).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $79,64 за баррель (+0,3% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $75,07 за баррель (+0,3% и +2,5% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в США на неделе, завершившейся 7 июля. Показатель увеличился на 3,026 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его снижения на 200 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы нефти упали на 4,382 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+15,7% и +7,3% "префы"), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+10,1%), акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+8,8%), "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,9%), бумаги ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+4,6% и +4,4% "префы").

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-1,4%), "префы" "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-1,1%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 10,73 млрд рублей (из них 1,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").