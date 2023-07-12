Акции Магнита, АЛРОСА и Селигдара могут вырасти в ближайшее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнита", "АЛРОСА" и "Селигдара" могут вырасти в ближайшее время, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

По мнению экспертов, "Магнит" может выплачивать дивиденды посте выкупа акций у недружественных нерезидентов, начиная со II полугодия 2023 года. Вдобавок, компания может выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год.

"Потенциал акциям "Селигдара" уже этим летом может дать рост цены золота в I полугодии, которое компания продает по мировым ценам, - отмечается далее в комментарии. - Кроме того, "Селигдар" сейчас распродает запасы и, вероятно, выйдет на положительный свободный денежный поток. На этом фоне уже летом "Селигдар" может представить сильный отчет и, возможно, выплатить дивиденды".

В свою очередь, "АЛРОСА", по оценкам аналитиков, сможет обеспечить свободный денежный поток для выплаты дивидендов в размере около 6 руб. на акцию при среднем курсе в 80 руб./$1. Также, на взгляд экспертов, есть вероятность выплаты дивидендов за 2022 год, которые компания придержала для снижения долговой нагрузки и выплаты единоразового налога в начале 2023 года. В этом случает дивиденды могут быть больше, полагают в "Газпромбанк Инвестиции".

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