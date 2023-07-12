Дивдоходность акций Белуги за 2023г может составить 15% - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций "Белуга групп" по итогам 2023 года может составить 15%, бумаги эмитента интересны для покупок в моменты слабости фондового рынка, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Белуга групп" раскрыла операционные результаты за 1П23. Объемы продаж снизились на 5,7% г/г в 1П23, что означает улучшение динамики во 2К23. Среди положительных моментов мы видим рост продаж импортных брендов на 27% г/г в 1П23, что лучше, чем мы ожидали, и продолжающуюся сильную динамику в премиальной части портфеля собственных брендов компании. Это благоприятно сказывается на марже, наряду с индексацией акцизов всего на 4% г/г в текущем году. Компания продолжает извлекать выгоду из сохраняющегося высокого спроса и сокращения предложения на рынке из-за внешних ограничений (что особенно заметно в отношении крепких алкогольных напитков), - указывает эксперт в комментарии. - Эмитент добился рекордно высокого показателя EBITDA в 2022 году, и мы ожидаем сопоставимых уровней EBITDA в 2023 году. Акции компании опередили индекс MOEX с начала года (+59% против +33%). Бумаги торгуются на мультипликаторе 4,2x EV/EBITDA 2023П, на уровне исторического среднего. В то же время дивидендная доходность может составить 15% в 2023 году, по нашим оценкам. Мы бы рекомендовали покупать акции "Белуги" в моменты слабости рынка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.