"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Самолета с целью 4100 руб

"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с целевой ценой 4100 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 27% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

Аналитики назвали ряд факторов в пользу покупки бумаг компании:

- "Самолет" работает в наиболее устойчивом регионе страны.

- Компания реализует свои проекты в Москве и Московской области быстрее рынка.

- Цены на квартиры "Самолета" в Москве и Московской области растут быстрее средней рыночной.

- Двузначные темпы роста бизнеса могут продолжиться и в этом году. Учитывая текущие объемы введения построенного жилья в эксплуатацию и динамику цен, "Самолет" действительно может продемонстрировать очередной успешный год.

- Самый рентабельный среди застройщиков.

- Развивает перспективное направление индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

- Долговая нагрузка на комфортном для сектора недвижимости уровне. "На конец 2022 года скорр. чистый долг/EBITDA у "Самолета" находился на уровне 1,6х. Этот уровень может увеличиться после приобретения ГК МИЦ, но увеличение обещает быть не критичным. Поэтому "Самолет", вероятно, продолжит платить дивиденды и реализует запланированный байбэк", - пишут эксперты.

- Акции компании торгуются недорого относительно конкурентов и исторических значений по форвардному мультипликатору P/E.

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