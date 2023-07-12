"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chipotle Mexican Grill

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской сети ресторанов Chipotle Mexican Grill с прогнозной стоимостью на уровне $2400 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"У компании солидный баланс (денежные средства и их эквиваленты порядка $410 млн на конец 1К23), а также развитые системы мобильных заказов и доставки. Ряд клиентов могут отпугнуть относительно высокие цены Chipotle, но у компании есть потенциал наращивания рыночной доли относительно более дорогих ресторанов с полным обслуживанием, - отмечают эксперты. - Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 год до $44,6/акцию и до $53,8/акцию на 2024 год (обе оценки выше консенсуса). Наша долгосрочная рекомендация такая же - "покупать". Chipotle сможет достичь долгосрочных целей и нарастить сопоставимые продажи на 3-6%, выручку - на 7-9%, а операционную рентабельность - на 13-16%".

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