Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет положительную оценку перспектив цены акций "Белуга Групп", говорится в комментарии банка.

"Белуга в I полугодии снизила отгрузки алкогольной продукции на 5,7%, до 7 млн декалитров, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 7%, - отмечают аналитики банка. - Операционные результаты компании оцениваем в целом как достаточно сильные, несмотря на небольшое снижение относительно прошлого года. По сравнению с I кварталом 2023 года и 2021 годом компания улучшила динамику, что говорит об устойчивости бизнеса. Мы положительно в целом смотрим на "Белугу". Залог ее успеха - вертикально-интегрированная модель бизнеса. В текущем году ждем сильных финансовых результатов на фоне адаптации компании к новым условиям работы и эффективной стратегии развития с фокусом на ритейл. Это позволит "Белуге" продолжить стабильные дивидендные выплаты. Наш целевой уровень по бумагам компании - 5000 руб./акц., потенциал роста 13,3%".

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