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12 июля 2023 года 10:41
ПСБ сохраняет положительную оценку перспектив цены акций Белуга Групп
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет положительную оценку перспектив цены акций "Белуга Групп", говорится в комментарии банка. "Белуга в I полугодии снизила отгрузки алкогольной продукции на 5,7%, до 7 млн декалитров, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 7%, - отмечают аналитики банка. - Операционные результаты компании оцениваем в целом как достаточно сильные, несмотря на небольшое снижение относительно прошлого года. По сравнению с I кварталом 2023 года и 2021 годом компания улучшила динамику, что говорит об устойчивости бизнеса. Мы положительно в целом смотрим на "Белугу". Залог ее успеха - вертикально-интегрированная модель бизнеса. В текущем году ждем сильных финансовых результатов на фоне адаптации компании к новым условиям работы и эффективной стратегии развития с фокусом на ритейл. Это позволит "Белуге" продолжить стабильные дивидендные выплаты. Наш целевой уровень по бумагам компании - 5000 руб./акц., потенциал роста 13,3%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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