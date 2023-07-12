Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду около 90 руб./$1 - SberCIB

Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду около уровня в 90 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Данные Банка России по платежному балансу за второй квартал показали, что в июне экспорт сократился на 10%, но ослабление рубля было более значительным. По-видимому, из-за того что ликвидность валютного рынка и профицит торгового баланса сейчас ниже, чем в прошлые годы, рубль стал более чувствителен к изменению торговых потоков и потоков капитала. Тем не менее повышение цен на нефть дает надежду на увеличение экспорта в ближайшие месяцы, и это позволит рублю частично отыграть потери и вернуться к 85 руб./$1", - указывают эксперты инвестбанка в комментарии.

"Утром в среду нефть марки Brent торгуется вблизи уровней закрытия вторника и в течение дня, как мы ожидаем, удержится в интервале $78-79,5 за баррель", - пишут аналитики.

"Доходности ОФЗ во вторник выросли еще на 1-8 б. п. - участники рынка пересматривали вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в июле сразу на 100 б.п. На аукционах в среду Минфин предложит 15-летний номинальный выпуск и 12-летний флоутер. Если ведомство не предоставит значительной премии на первом аукционе, доходности могут временно стабилизироваться", - отмечают в SberCIB.

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