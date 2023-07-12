Ближайшая цель для индекса Мосбиржи - 3000п - "БКС МИ"

Ближайшей целью для индекса Мосбиржи в среду является отметка в 3000 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Растущий тренд на рынке акций продолжается. В качестве следующего ориентира по индексу Мосбиржи выделяется ближайшая актуальная цель 3000 пунктов, это примерно 4,5% роста с текущих уровней, что может быстро реализоваться. Поддержать такое движение может дальнейший рост экспортеров на слабом рубле, в особенности нефтяной сектор, так как на рынке нефти сейчас также наблюдается позитив. В США сегодня ждем данные по инфляции за июнь, при этом волатильность может возрасти в связи с началом на этой неделе сезона отчетности на американском рынке", - пишет эксперт.

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