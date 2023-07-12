Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет инфляция в России и США:

- Индексы потребительских цен в США и России за июнь;

- Торговый баланс России за май;

- Недельный отчет Минэнерго США по товарным запасам углеводородов;

- "Бежевая книга" ФРС США.

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