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12 июля 2023 года 09:53

Цены рублевых корпбондов в среду не покажут уверенной динамики в ожидании внешних сигналов

Москва. 12 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду не покажут уверенной направленной динамики в ожидании свежих сигналов с внешних рынков капитала после выхода в США статистики по инфляции и запасам нефти, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,5-0,9% в ожидании отчета об июньской инфляции, который выйдет в среду в 15:30 МСК.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира в прошлом месяце замедлились до 3,1% с 4% в мае. Базовая инфляция (индекс CPI Core, не учитывающий цены на топливо и продукты питания), тем временем, составляла 5,3% в мае, и в июне прогнозируется снижение показателя до 5%.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Рынки оценивают решения Резервного банка Новой Зеландии о сохранении процентной ставки на уровне 5,5%, как и ожидалось, и Резервного банка Австралии о сокращении числа и увеличении длительности заседаний, посвященных денежно-кредитной политике.

Как сообщил в среду глава австралийского ЦБ Филип Лоу, с 2024 года совет управляющих будет собираться восемь раз в год, а не 11, и заседания будут проходить по два дня, что позволит "подробнее обсуждать стратегию в области монетарной политики, альтернативные варианты, риски и информационную составляющую".

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались перед публикацией статистики по американской инфляции в июне и данных Минэнерго США о запасах (17:30 МСК).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:32 МСК в среду составила $79,29 за баррель (-0,1% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $74,74 за баррель (-0,1% и +2,5% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в США на неделе, завершившейся 7 июля. Показатель увеличился на 3,026 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его снижения на 200 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы нефти упали на 4,382 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 июля сократилась почти на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,376 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,214 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали снижение на фоне локального укрепления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,12% и составил 109,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, составив 867,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Новотранс ХК-001Р-03" (-1,15%), "Почта России-001Р-10-боб" (-0,7%) и "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (-0,46%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-09" (+0,26%), "Роснефть БО-05" (+0,24%) и "Магнит-БО-004Р-01" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Урожай" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-03-00007-L и включила ее в третий уровень котировального списка и Сектор повышенного инвестиционного риска.

ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") завершило дебютное размещение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 июля, ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,46% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов, еще 17,5% от номинала - в дату погашения. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2022 года.

АО "ЭР-телеком холдинг" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии ПБО-02-04, объем которого пока не раскрывается, на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля без премаркетинга, техразмещение выпуска пройдет 14 июля.

АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 10,60% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года. Сбор заявок прошел 11 июля, техразмещение запланировано на 14 июля.

ООО "Истринская сыроварня" утвердило параметры размещения второго выпуска облигаций серии БО-02. Срок обращения выпуска составит 4 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем 150 млн рублей, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Предоставление обеспечения по биржевым облигациям предусмотрено не будет.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет (с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента) по открытой подписке. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы, предусмотрено не будет.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-008 объемом 6 млрд рублей в размере 2% годовых (200 б.п.). По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля, техразмещение запланировано на 14 июля.

ООО "Феррони" установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат с 30-го по 45-й купоны.

АО "Донской ломбард" (Ростов-на-Дону) выставило на 4 августа оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами. В качестве основания для приобретения эмитентом размещенных им облигаций компания в раскрытии отмечает нарушение показателей отчетности. Период предъявления бумаг к выкупу - с 21 по 28 июля. Количество приобретаемых бумаг - до 150 тыс. штук. Цена приобретения - 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 167 рублей). Компания разместила 3-летний выпуск на 150 млн рублей в сентябре 2020 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация, она будет проходить ежемесячно, начиная с 25-й купонной выплаты. В эти даты эмитент погасит по 8,33% от номинала. С учетом амортизации текущий объем выпуска в обращении - 25,05 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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