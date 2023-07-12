Возможна позитивная динамика индекса Мосбиржи в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вновь показать положительную динамику на торгах в среду, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Поддержкой выступит дорожающая нефть, а также, вероятно, бумаги Сбербанка, которые хотя немного и скорректировались вниз во вторник, но по-прежнему смотрятся сильно. Неплохо также выглядят бумаги IT-компаний, ВТБ и "Соллерс", - отмечают эксперты в комментарии.

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