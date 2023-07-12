"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям MTR с прогнозной ценой HKD45,1

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 45,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"MTR демонстрирует высокие темпы восстановления пассажиропотока на общественном транспорте Гонконга и материкового Китая после отхода от "политики нулевой терпимости" к COVID-19, а также активно укрепляет свой бизнес в международном сегменте. Мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы не учтены в котировках бумаг эмитента, и после заметной коррекции с начала 2023 года акции на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки", - пишет эксперт Наталия Пырьева.

MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции.

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