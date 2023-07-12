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12 июля 2023 года 09:20

Уолл-стрит закрылась в плюсе в преддверии отчета об инфляции

Фондовые индексы США выросли во вторник. Индексы стран АТР преимущественно растут на торгах в среду. Цены на нефть слабо растут утром в среду.

Американские фондовые индексы выросли во вторник в ожидании отчета об июньской инфляции в США.

Новые данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира в прошлом месяце замедлились до 3,1% с 4% в мае.

Базовая инфляция (индекс CPI Core, не учитывающий цены на топливо и продукты питания), тем временем, составляла 5,3% в мае, и в июне прогнозируется снижение показателя до 5%.

"Более слабый, чем ожидается, показатель станет сигналом движения инфляции к цели Федрезерва. Это может вызвать краткосрочное ралли, если рынок начнет ожидать еще одного, а не двух, повышений ставки ФРС в текущем году", - отметил Ричард Хантер из Interactive Investor.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 1,3%. Онлайн-ритейлер начал масштабную летнюю распродажу Prime Day, которая продлится два дня. По оценкам аналитиков BofA, объем продаж во время мероприятия в этом году вырастет на 12% и достигнет почти $12 млрд.

Цена бумаг самолетостроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 2,6% после того, как компания отчиталась о поставках 136 гражданских самолетов во втором квартале, что на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В первом полугодии компания поставила 266 самолетов.

Котировки бумаг Marsh & McLennan Cos. (SPB: MMC) повысились на 1,1% на новости, что страховой брокер повысил квартальные дивиденды на 20%, с 59 до 71 цента на обыкновенную акцию.

Производитель грузовиков Paccar Inc. (SPB: PCAR) анонсировал повышение дивидендов на 8%, до 27 центов на акцию, после чего бумаги компании выросли в цене на 1,8%.

Цена бумаг Zillow Group (SPB: Z), владеющей сайтом недвижимости, увеличилась на 11%. Аналитик Piper Sandler Томас Чемпион улучшил рекомендацию для акций компании до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Капитализация Activision Blizzard (SPB: ATVI) подскочила на 10%. Окружной суд в Сан-Франциско отклонил требование Федеральной торговой комиссии (FTC) заблокировать покупку компании со стороны Microsoft Corp. (SPB: MSFT) за $69 млрд. Последним регулятором, выступающим против сделки, остается Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании.

Стоимость бумаг Microsoft повысилась на 0,2%.

Рыночная стоимость Uber Technologies (SPB: UBER) выросла на 3,7% на слухах, что главный финансовый директор компании Нельсон Чай собирается покинуть свой пост. Решение о том, когда именно Чай уйдет с поста CFO, пока не принято

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,93% и составил 34261,42 пункта, зафиксировав максимальный подъем с середины июня. Лидером роста в индексе стали акции 3M Co. (SPB: MMM) и Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 4,9% и 3,2% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,67% - до 4439,26 пункта.

Тем временем индекс Nasdaq Composite снизился на 0,55% и составил 13760,7 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за показавшим подъем накануне американским рынком.

Инвесторы ждут данных об июньской инфляции в США с надеждой, как пишет MarketWatch, на то, что всем станет больнее не настолько, насколько прежде.

Статистика динамики потребительских цен в Штатах будет обнародована в среду в 15:30 мск. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста цен в годовом выражении до 3,1% в июне с 4% в мае.

Кроме того, рынки оценивают решения Резервного банка Новой Зеландии о сохранении процентной ставки на уровне 5,5%, как и ожидалось, и Резервного банка Австралии о сокращении числа и увеличении длительности заседаний, посвященных денежно-кредитной политике.

Как сообщил в среду глава австралийского ЦБ Филип Лоу, с 2024 года совет управляющих будет собираться восемь раз в год, а не 11, и заседания будут проходить по два дня.

"Менее частые и длительные заседания дадут совету больше времени на детальное рассмотрение вопросов и позволят подробнее обсуждать стратегию в области монетарной политики, альтернативные варианты политики, риски и информационную составляющую", - приводит Trading Economics высказывание Лоу.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%.

В материковом Китае заметно снижаются котировки акций технологических компаний, в том числе Inspur Electronic (-7,2%), Zhongji Innolight (-2,7%), Talkweb Information (-1,8%), Eoptolink Technology (-5,3%) и Zhejiang Century (-4,6%).

Капитализация эмитентов из сферы недвижимости также уменьшается: Jinke Property - на 4,7%, Poly Developments - на 2%, China Vanke - на 1%.

В свою очередь лидерами роста среди компонентов Hang Seng выступают Meituan (SPB: 3690) (+4,8%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (3,2%), Lenovo (+3%), PetroChina Co. (SPB: 857) (+3%) и CNOOC (+2,7%). Бумаги Ping An Insurance и NetEase Inc. (SPB: NTES) дорожают на 2,4%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,6%.

Японский индекс Nikkei 225 понижается на 0,6% в ходе торгов. Рыночная стоимость фармацевтических Eisai, Daiichi Sankyo и Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) уменьшается на 3,5%, 2,4% и 2,3% соответственно. Акции технологических компаний также дешевеют, в том числе SCREEN Holdings - на 3,9%, Renesas Electronics - на 3,6%, Tokyo Electron - на 3,3%, Trend Micro и Advantest - на 2,3%, Advantest.

Котировки бумаг Mitsubishi Motors теряют 2,4%, Mitsui & Co. - 2,3%, Sony Group - 1,7%, Toyota Motor - 0,3%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

На торгах в Сиднее растет капитализация сырьевых Woodside Energy (+2,9%), Santos (+1,6%), BHP Group (+1,6%), Rio Tinto (+1,8%) и Fortescue Metals (+2,4%).

Цены на нефть слабо растут утром в среду перед публикацией доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Внимание трейдеров также направлено на данные о динамике потребительских цен в Штатах за июнь, которые, как ожидается, будут влиять на решения Федеральной резервной системы на ближайших заседаниях.

Данные по инфляции будут опубликованы в 15:30 мск, доклад Минэнерго о запасах энергоносителей - в 17:30 мск.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $79,49 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,71 (2,2%) до $79,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $74,93 за баррель. Накануне стоимость контрактов выросла на $1,84 (2,52%), до $74,83 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в США на неделе, завершившейся 7 июля. Показатель увеличился на 3,026 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его снижения на 200 тыс. баррелей.

Неделей ранее запасы нефти упали на 4,382 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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