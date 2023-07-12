Рубль пока сохраняет потенциал для укрепления - ПСБ

Рубль перепродан и сохраняет потенциал для укрепления по отношению к доллару США в ближайшее время, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар торгуется без заметных изменений в среду утром. Мы считаем, что национальная валюта остается перепроданной и сохраняет потенциал для укрепления. Ориентируемся на снижение пары доллар/рубль под отметку 90 руб./$1 и выход в более фундаментально обоснованный диапазон 86-88 руб./$1 в ближайшее время. В менее вероятном сценарии доллар может закрепиться в диапазоне 90-91 руб./$1 и несколько сессий подряд демонстрировать боковое движение", - указывает эксперт в комментарии.

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