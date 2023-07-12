Рубль чуть подрастает относительно доллара, стабилен к юаню на фоне внешнего позитива

Москва. 12 июля. Доллар США немного снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль чуть подрастает на фоне позитивных настроений на фондовых и нефтяных рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,15 руб./$1 (-23,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 35,45 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,8 коп. - до 12,518 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта укрепляется в условиях продолжающегося роста цен на нефть, а также преобладающего позитива на мировых рынках капитала. Рубль продолжает взятую в конце прошлой неделе коррекцию вверх после обновления минимальных отметок с марта-апреля 2022 года.

Нефтяные котировки чуть подрастают. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,47 за баррель, что на 0,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,9 за баррель, что на 0,11% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли во вторник в ожидании отчета об июньской инфляции в США.

Новые данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира в прошлом месяце замедлились до 3,1% с 4% в мае.

Базовая инфляция (индекс CPI Core, не учитывающий цены на топливо и продукты питания), тем временем, составляла 5,3% в мае, и в июне прогнозируется снижение показателя до 5%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном растут. Японский Nikkei 225 снижается на 0,54%, китайский CSI300 чуть колеблется, теряя 0,02%, при этом гонконгский Hang Seng прибавляет 1,27%, южнокорейский Kospi растет на 0,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также показывает позитивную динамику, прибавляя 0,03%.