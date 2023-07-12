Вероятно сохранение преобладания продавцов на рынке ОФЗ в ближайшее время - ПСБ

Сдвиг вверх кривой доходности рублевых гособлигаций будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не будут "заякорены" ожидания относительно потолка повышения ключевой ставки ЦБ РФ и продолжительности нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Преобладание продавцов на рынке ОФЗ при относительно небольших оборотах сохраняется. Полагаем, что сдвиг вверх кривой доходности рублевых гособлигаций будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не будут "заякорены" ожидания относительно потолка повышения ключевой ставки ЦБР и продолжительности нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики, - пишет эксперт в комментарии. - Минфин РФ в среду на недельных аукционах планирует размещение классического выпуска ОФЗ-ПД 26243 (15 лет до погашения) и флоатера ОФЗ-ПК 29024 (12 лет до погашения). В текущей конъюнктуре ждем преобладания спроса в бумагах с переменным купоном. В классических ОФЗ при консервативной тактике Минфина на аукционах ждем замедления коррекции на фоне восстановления позиций рубля, растущих цен на нефть и преобладания позитивных настроений на глобальных рынках. Для 10-летних ОФЗ 26221 диапазон доходности 10,8-11,0% годовых сохраняет актуальность до предстоящего 21 июля 2023 года заседания Банка России".

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