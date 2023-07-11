Рубль сократил темпы роста к доллару и евро по итогам торгов вторника, несмотря на уверенно дорожающую нефть

Москва. 11 июля. Доллар США и евро немного подешевели на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подрос к бивалютной корзине, хотя и подсократил к вечеру темпы повышения, несмотря на уверенный рост нефти.

Курс доллара США составил 90,38 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,32 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,6 копейки - до 94,4 руб. Курс китайского юаня, напротив, подрос на 1,6 копейки - до 12,5 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повысился к доллару и евро по итогам вторника, продолжил начатую в конце прошлой неделе коррекцию вверх после обновления минимальных отметок с марта-апреля 2022 года к основным валютам. Поддержку рублю оказали позитивная динамика цен на нефть и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки, при этом темпы укрепления рубля заметно снизились после публикации во второй половине дня данных платежного баланса Банка России за июнь и первое полугодие 2023 года.

Сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в июне 2023 года, по предварительной оценке, перешло в область отрицательных значений, его дефицит составил $1,4 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

ЦБ объясняет это в том числе действием сезонного фактора - объявлением российскими компаниями дивидендов. "Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта", - отмечает Банк России.

Отрицательное сальдо счета текущих операций за месяц последний раз (по доступным открытым данным, за 2022 год ЦБ помесячную динамику не публиковал) наблюдалось три года назад. В августе 2020 года дефицит составлял $1,4 млрд, в июне 2020 года - $4,4 млрд.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2023 года составило $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($147,6 млрд), следует из данных Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом полугодии 2023 года снизилось в 3,3 раза, до $54,3 млрд, по сравнению с $179,8 млрд за аналогичный период 2022 года.

Объем российского экспорта товаров в первом полугодии 2023 года составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше объема экспорта в первой половине 2022 года ($306,4 млрд).

Объем импорта в первом полугодии 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5% - до $151,3 млрд со $126,6 млрд.

Согласно оценке ЦБ, во втором квартале 2023 года профицит счета текущих операций снизился в 2,7 раза - до $5,4 млрд с $14,8 млрд в первом квартале, профицит торговли товарами уменьшился на 20%, до $24,1 млрд с $30,2 млрд, объем экспорта снизился на 3,4%, до $101,0 млрд со $104,6 млрд, импорта - вырос на 3,5%, до $76,9 млрд с $74,3 млрд.

"Основная причина дефицита текущего счета в июне и снижения его профицита во втором квартале 2023 года - сокращение торгового баланса товаров/услуг с $22,6 млрд до $15,6 млрд поровну из-за снижения экспорта и роста импорта. Это действительно влияло на предложение валюты на рынке и, как следствие, давило на рубль. Другая причина этого - увеличение отрицательного сальдо первичных/вторичных доходов, куда входят процентные выплаты и дивиденды. Значимая часть выплат предназначена нерезидентам, поэтому оседает на счетах "С", не предполагая фактических оттоков на валютном рынке. Локальные инвесторы также не получают выплаты по замороженным активам, поэтому это во многом "бумажные" оттоки. Наконец, сокращение торгового сальдо/профицита текущего счета автоматически замедлило отток капитала, хотят тут более важна структура потоков, часть из которых влияет на курс, а часть - нет. Но этих деталей у нас нет", - отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Большинство мировых рынков сфокусировано на ожидании статистики из США. В центре внимания инвесторов на этой неделе - данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен за прошлый месяц в среду, в 15:30 МСК.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию.

Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки. "Для обеспечения того, чтобы инфляция устойчиво двигалась к целевому уровню ФРС в 2%, базовая ставка, по моему мнению, должна быть еще несколько поднята с текущего уровня, а затем должна удерживаться на достигнутом уровне некоторое время", - сказала Местер в ходе выступления на мероприятии Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник на фоне ослабления доллара США, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $79,19 за баррель, что на 1,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,3%, до $74,63 за баррель.

Кроме того, поддержку котировкам могут оказывать слова генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса об ожидающемся повышении глобального спроса на все виды энергоносителей на 23% к 2045 году.

Трейдеры ожидали во вторник ежемесячный прогноз по рынку нефти от Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США. Также на этой неделе выйдут ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

"К вечеру вторника курс рубля показывает смешанную динамику: он немного ослабевает относительно китайского юаня, но укрепляется относительно доллара. Это стало возможным за счет того, что сегодня дорожают нефть и китайский юань, в то время как индекс доллара обновляет двухмесячные минимумы. В целом на этой неделе мы видим, что на локальном валютном рынке ситуация успокоилась, и курс рубля корректируется после значительного ослабления, которое имело место в начале июля. Еще с прошлой недели можно было наблюдать, как спекулянты переформировывают свои позиции во фьючерсах на валютные пары в расчете на укрепление рубля. Насколько глубоко может зайти усиление российской валюты? Еще с прошлого года в фазах локальных коррекций курс доллара обычно снижался примерно на 5 руб. относительно максимумов. То есть адекватным было бы снижение курса доллара с июльского максимума на отметке 93 руб. в район 88-89 руб. в ближайшей перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

"Вчерашний обзор рисков финансовых рынков от ЦБ подтвердил, что за резким ослаблением рубля в июне стоят финансовые операции компаний и банков и в меньшей степени - операции населения и экспортеров. В целом наш текущий взгляд на основные компоненты оттоков и в целом платежный баланс предполагает прогнозный диапазон по курсу 85-95 руб./$1 на второе полугодие, но мы по-прежнему не исключаем вероятность кратковременного роста рубля вплоть до 82-83 за доллар в отдельные периоды до конца года", - подчеркивает Полевой.

"Российская валюта во вторник пыталась укрепиться к доллару США, однако в значительной мере ей это не удалось. Рубль остался выше уровня 90 за доллар. Тем не менее, фундаментальные факторы пока на стороне рубля, что может позволить отыграть часть потерь национальной валюте. Прежде всего стоит отметить рост нефти, снижение американской валюты (индекс доллара снижается третью торговую сессию подряд), а также нарастающий спрос на российский рубль перед выплатой налоговых обязательств, тем более что курс сейчас привлекательный. С другой стороны, по оценке ЦБ РФ, счет текущих операций в июне стал отрицательным - $1,4 млрд, что указывает на сохраняющийся спрос на валюту, а значит, рубль пока остается в зоне риска дальнейшего умеренного ослабления. В ближайшей перспективе рубль может вернуться ниже уровня 90 по отношению к доллару США", - говорит руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 июля на 98,86 копейки, до 90,5045 руб./$1, и уменьшил курс евро на 73,8 копейки, до 99,6775 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 94,45 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,4158 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 90,39 копейки и составил 90,3818 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 657,683 млн, из которых $603,479 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 054,204 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 66,8 копейки, до 99,7428 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 62,5 копейки, до 99,5658 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR517,42 млн, из которых EUR147,834 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR369,586 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 410 млрд рублей (при лимите 1 трлн 410 млрд рублей и спросе 2 трлн 104,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 июля, банки разместили 2 трлн 216,4 млрд рублей (при лимите 2,27 трлн рублей и спросе 2 трлн 216,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 684,4 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась в понедельник на 5 базисных пунктов - до 7,4% годовых. Срочные версии RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,32%, 7,31% и 7,34% годовых соответственно.