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11 июля 2023 года 19:35

Рынок акций РФ во вторник подрос во главе с бумагами финкомпаний, упал "Полюс"

Москва. 11 июля. Рынок акций РФ во вторник смог умеренно подрасти по индексам во главе с бумагами финансовых компаний на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $79 за баррель) благодаря новым экономическим стимулам в Китае. Оптимизм сдерживался опасениями эскалации геополитической напряженности на фоне проходящего в Литве саммита государств-членов НАТО. Индекс Мосбиржи стабилизировался выше 2860 пунктов после обновления утром максимума с февраля 2022 года; упали акции ПАО "Полюс".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2860,33 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2867,36 пункта), индекс РТС - 997,64 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,32 рубля (-0,1 рубля), максимум дня - 91,05 руб./$1.

Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Размещение постоянных военных баз НАТО у границ РФ стало бы очередной ошибкой европейцев, такая идея вызывает сожаление, отметил он.

Кроме того, в Кремле назвали потенциально опасным для Европы вариант ускоренного принятия Украины в НАТО.

Россия предпримет заблаговременные и адекватные меры в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что все страны НАТО придерживаются точки зрения, что Украину нельзя принять в организацию, пока в этой стране идут боевые действия.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в июне получил 138,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, а в I полугодии чистая прибыль поднялась до 727,8 млрд руб., сообщил банк.

Акции ПАО "Полюс" (-2,7%, до 10698 рублей) откатились к уровням прошлой пятницы после локального ралли в понедельник, вызванного новостями о запуске программы buyback объемом до 40 млн 802 тыс. 741 обыкновенной акции (29,99% акций) с ценой выкупа с премией к рынку - по 14200 рублей за одну акцию. Локальный взлет бумаг сменился откатом после известий, что в buyback могут участвовать все акционеры, кто владел акциями "Полюса" на 7 июля 2023 года.

Также просели во вторник акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Во вторник на Мосбирже торговались без годовых дивидендов акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (-3,7%, до 9,28 рубля; выплаты за 2022 год - 0,798 рубля на акцию), "префы" Саратовского НПЗ (-1,4%, до 13040 рублей; выплаты 391,54 рубля на акцию), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,2%, до 711 рублей; выплаты 14,62 рубля).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ показал во вторник смешанную динамику "фишек", индекс Мосбиржи консолидировался недалеко от годовых вершин. Цены на нефть не оставляли попыток продвинуться к $80 за баррель Brent. Развитию повышательного импульса в акциях препятствовало укрепление рубля.

Статистика в Европе продолжает посылать тревожные сигналы по региону: опубликованные июльские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне вышли хуже прогнозных значений. В геополитическом разрезе в середине недели давление на российский рынок могут оказывать заявления завершающего дня саммита НАТО. Регуляторы Новой Зеландии и Канады в среду примут решения по процентным ставкам, Банк Англии опубликует отчет о финансовой стабильности. Ключевой статистикой дня, способной повлиять на общие рыночные настроения, будет информация о темпах роста потребительских цен (ИПЦ) в США за июнь. Прогноз на 12 июля по индексу Мосбиржи - 2755-2875 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на протяжении основной торговой сессии 11 июля российский фондовый рынок демонстрировал умеренно позитивную динамику. Позитивный импульс биржевым котировкам придали новости со встречи президента РФ Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой речь шла о стабильности российского банковского сектора.

"В лидеры роста после публикации сильной статистики грузооборота морских портов за полугодие вышли акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,8%). В аутсайдерах оказался "Полюс", фактически отказавшийся от выплаты дивидендов и не представивший деталей ранее анонсированной программы выкупа акций", - отметила аналитик.

Нефть подорожала благодаря возобновлению закупок нефти в стратегические резервы США. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 12 июля - диапазон 2800-2900 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, внешний фон в целом сопутствовал росту российских акций. Нефть полностью отыграла снижение начала недели, а на глобальных рынках преобладала позитивная динамика. Сдержанная динамика российского рынка обусловлена относительной безыдейностью, связанной с отсутствием объявлений о новых крупных выплатах дивидендов.

Главной новостью дня стала публикация отчета Сбербанка по РСБУ за первое полугодие. Компания продемонстрировала ожидаемо сильные результаты, поэтому реакция на данные была достаточно сдержанной. Среди отдельных бумаг лидером роста стал "Совкомфлот" на фоне ожидания сильных финансовых результатов за I полугодие, что может стать поводом для новых выплат в виде дивидендов, полагает Линчик.

По оценке ЦБ РФ счет текущих операций в июне стал отрицательным - $1,4 млрд, что указывает на сохраняющийся спрос на валюту, а значит, рубль пока остается в зоне риска дальнейшего умеренного ослабления. В ближайшей перспективе доллар может вернуться на уровни выше 90 руб./$1, полагает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, во вторник торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в позитивном ключе, однако активность покупателей невысокая. Центральными событиями текущей недели станут публикация данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративной отчетности за II квартал. С учетом этих двух факторов участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию и не торопятся с покупками. Если инфляция в США в июне окажется выше прогнозов, это даст ФРС повод к очередному повышению ставки.

Китайские власти продолжают активно поддерживать сектор недвижимости. Китайские застройщики смогут продлить сроки ранее взятых кредитов до конца 2024 года. Продление сроков кредитования затронет треть всех кредитов в строительном секторе, что значительно снизит риск банкротства девелоперов в краткосрочной перспективе. Регуляторы также обсуждают меры стимулирования спроса, в частности, снижение уровня первоначального взноса для покупки жилой недвижимости. На этом фоне акции девелоперов в КНР умеренно подросли в цене, отмечает аналитик.

В акциях Сбербанка отмечались умеренные продажи по факту публикации неплохого полугодового отчета по РСБУ. Совет директоров Polymetal назначил на 28 июля собрание акционеров для принятия решения о делистинге с Лондонской биржи. Если это решение будет одобрено, то площадкой первичного листинга станет Казахстан, напомнила аналитик.

Во вторник в Азии наблюдалась позитивная динамика индексов акций на фоне новых стимулов в Китае (японский Nikkei подрос на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,1%) и США (индексы во вторник растут на 0,02-0,6% во главе с Dow).

Китай объявил новые меры поддержки застройщиков, проблемы которых продолжают сдерживать экономический рост. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен расширить программу поддержки сектора, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья, сообщает Market Watch.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне выросли на 6,8% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,3% месяцем ранее. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Инвесторы ожидают публикации в среду (в 15:30 МСК) статданных по потребительской инфляции в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,5% оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке вечером во вторник рост цен ускорился на фоне мер поддержки в Китае и ожиданий статистики по запасам сырья в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,24 за баррель (+2% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $74,66 за баррель (+2,3% и -1,2% в понедельник).

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь и ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (+25,8%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+25,4%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+12,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+10%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+8,4%), "Совкомфлота" (+4,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,7%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,7%).

Подешевели акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8,3% и -8,4% "префы"), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,6%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-2,6%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 54,68 млрд рублей (из них 11,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,01 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 5,54 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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