Цены евробондов РФ вновь продемонстрировали во вторник преимущественно небольшое снижение, несмотря на рост UST

Москва. 11 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали в основном незначительное снижение, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 0,5 базисного пункта - до 65,84% от номинала (их доходность увеличилась на 0,3 базисного пункта и составила 9,63% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году, напротив, подорожали на 3 базисных пункта - до 70,68% от номинала (доходность снизилась на 0,2 базисного пункта - до 8,69% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, опустился в цене на 20,6 базисного пункта, подешевев до 41,89% от номинала (его доходность поднялась на 5,9 базисного пункта и составила 12,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 0,7 базисного пункта - до 46,98% от номинала (их доходность выросла на 4,4 базисного пункта - до 34,34% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 16,7 базисного пункта - до 43,67% от номинала (доходность выросла на 14,4 базисного пункта и составила 28,01% годовых), в свою очередь, евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене всего 0,1 базисного пункта, подорожав до 41,19% от номинала (их доходность снизилась на 1,4 базисного пункта, составив 23,3% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов, с погашением в 2023 году не изменился относительно предыдущего торгового дня - 89,87% от номинала (зато его доходность выросла на 10,5 базисного пункта и составила 64,44% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2,3 базисного пункта, составив 65,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник заметный рост в ожидании публикации данных о динамике потребительских цен в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки. Они будут обнародованы в среду в 15:30 МСК.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию.

Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки. "Для обеспечения того, чтобы инфляция устойчиво двигалась к целевому уровню ФРС в 2%, базовая ставка, по моему мнению, должна быть еще несколько поднята с текущего уровня, а затем должна удерживаться на достигнутом уровне некоторое время", - сказала Местер в ходе выступления на мероприятии Калифорнийского университета в Сан-Диего.