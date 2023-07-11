"Финам" понизил рейтинг акций Amazon до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "держать" до "продавать" при целевой цене $99,24 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Amazon с начала года укрепились на 53% в ожидании улучшения операционной и чистой рентабельности на фоне низкой базы прошлого года за счет "отладки" операционных процессов (сокращение штата, оптимизация логистических мощностей, прочие расходы), - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Мы считаем, что ожидания по улучшению показателей уже в большей мере отражены в котировках бумаг, и видим вероятность коррекции в ближайшее время. Темпы роста выручки компании в текущем году могут остаться в пределах 10%, что немного для Amazon, на рыночную капитализацию также давит возобновившийся в мае рост доходностей гос. облигаций США. По нашей оценке, акции выглядят переоцененными на 29%, а текущие уровни предлагают неплохой момент для фиксации прибыли".

Amazon - один из крупнейших продавцов e-commerce в мире. Компания реализует собственные товары, предоставляет сервисы сторонним продавцам для реализации их товаров.

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