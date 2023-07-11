"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, торгующихся на "СПБ бирже" , сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, Tencent, Baidu Inc., AIA Group, China Construction Bank, Chow Tai Fook, China Tower и Longfor Group.

"С момента последнего обновления "Горячей Десятки" Китая наша подборка упала на 4,6% против падения индекса на 2,9%. Мы провели внеплановое обновление нашей подборки, чтобы исключить акции China Petroleum и CITIC и добавить акции Xpeng и Alibaba. Россия может заменить экспорт сырой нефти экспортом нефтепродуктов, что негативно для китайских нефтеперерабатывающих компаний, которые ранее покупали дешевую российскую нефть и сами производили продукцию", - отмечают аналитики.

Они также решили убрать акции China Petroleum после получения дивидендов за 2022 год (дивидендная доходность 8,6%) до вступления в силу сокращения экспорта и закрыть идею в CITIC, добавив в подборку акции Alibaba на фоне снижения уровня политической напряженности.

"Xpeng недавно удивила рынок уровнем ежемесячных поставок и выпуском новых моделей, - подчеркивается в комментарии. - Мы ожидаем, что акции продолжат демонстрировать положительную динамику в краткосрочной перспективе на фоне сильного позитивного сентимента в секторе электромобилей".

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