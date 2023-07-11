"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозными ценами на уровне 350 и 340 рублей за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июнь и шесть месяцев 2023 года. Чистые процентные доходы: 182,2 млрд руб. (43,6% г/г); чистые комиссионные доходы: 58,2 млрд руб. (22,9% г/г); чистая прибыль: 138,8 млрд руб. Поддержку результату в июне оказала продажа 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG), но конкретный финансовый эффект не раскрывается). Мы оцениваем финансовый эффект в размере 15% прибыли в июне. Сильные результаты подтверждают наш позитивный взгляд на Сбербанк", - указывают эксперты.

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