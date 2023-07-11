Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 июля. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и продолжая корректироваться после падения до новых минимумов с марта-апреля 2022 года в конце прошлой неделе.

Курс доллара США составил 90,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,16 руб./EUR1, подешевев на 28,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,5 копейки - до 94,24 руб. Курс китайского юаня подрос на 3,9 копейки - до 12,52 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает начатую в конце прошлой неделе небольшую коррекцию вверх после обновления минимальных отметок с марта-апреля 2022 года к основным валютам. Поддержку рублю оказывает позитивная динамика цен на нефть, ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки, а также улучшение показателей федерального бюджета.

При этом большинство мировых рынков сфокусировано на ожидании статистики из США. В центре внимания инвесторов на этой неделе - данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен за прошлый месяц в среду, в 15:30 МСК.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию.

Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки. "Для обеспечения того, чтобы инфляция устойчиво двигалась к целевому уровню ФРС в 2%, базовая ставка, по моему мнению, должна быть еще несколько поднята с текущего уровня, а затем должна удерживаться на достигнутом уровне некоторое время", - сказала Местер в ходе выступления на мероприятии Калифорнийского университета в Сан-Диего.

"Краткосрочные перспективы рубля остаются оптимистичными. Укрепление национальной валюты в ближайшее время может продолжиться на фоне снижения американской валюты, индекс доллара США (DXY) слабеет четвертую торговую сессию подряд, а также благодаря росту нефти. В среду выйдут данные по потребительской инфляции в США. Ожидается снижение индекса потребительских цен в июне до 3,1% против 4% г/г месяцем ранее. Снижение инфляции может смягчить тон ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятором, а значит, снизить риск замедления мировой экономики и сокращения спроса нефть. Также спрос на рубль может возрасти по мере приближения к налоговым выплатам июля, когда экспортеры будут частично реализовывать валютную выручку с целью выполнения налоговых обязательств. В ближайшей перспективе рубль может вернуться ниже уровня 90 по отношению к доллару США", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"В понедельник рубль продолжил укрепляться в рамках коррекции. В опубликованном вчера июньском "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ связал ослабление рубля с сокращением продаж валютной выручки экспортерами на 22,9% м/м, а также покупкой валюты отдельными юрлицами на фоне конвертации валютных кредитов в рублевые, и сейчас негативное влияние этих факторов ослабилось. Ожидаемая статистика по торговому балансу хоть и позволит лучше оценить перспективы дальнейшего ослабления рубля, но вряд ли окажет выраженное прямое влияние на курс. В целом у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к движению ниже 90 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты удержать тенденцию понедельника и продолжить восстановление. Поводом будет выступать стабильная ситуация в ценах на нефть, приближение старта подготовки экспортеров к налоговым выплатам, а также желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах. В случае реализации данного сценария ожидаем отступления пары "доллар-рубль" в район 90 руб./$1", - говорит главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

Цены на нефть остаются в плюсе днем во вторник благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $78,17 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,66%, до $73,47 за баррель.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) расширит программу поддержки девелоперов, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов представителям сектора на завершение проектов строительства жилья, сообщает MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь и ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, Управление по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго опубликует во вторник ежемесячный прогноз по рынку нефти, а в среду - данные о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране за неделю, завершившуюся 7 июля.

Аналитики, чьи консенсус-прогнозы приводит Trading Economics, ожидают увеличения запасов нефти на 200 тыс. баррелей и снижения резервов бензина и дистиллятов на 1,26 млн баррелей и 379 тыс. баррелей соответственно.

Банк России во вторник, 11 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 410 млрд рублей (при лимите 1 трлн 410 млрд рублей и спросе 2 трлн 104,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 июля, банки разместили 2 трлн 216,4 млрд рублей (при лимите 2,27 трлн рублей и спросе 2 трлн 216,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 684,4 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.