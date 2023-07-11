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11 июля 2023 года 17:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Wells Fargo с целью $48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wells Fargo & Co. с целью $48 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: $40,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается за II квартал 2023 года в пятницу, 14 июля. Учитывая успешные результаты недавно проведенного стресс-теста, а также устойчивую кредитную и депозитную базу банка, ожидаем публикацию данных не хуже прогнозов", - отмечают эксперты. "С технической точки зрения акции торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $48. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $40,3 риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме". Wells Fargo & Co. - банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в "большую четверку" банков США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WELLS/FARGO-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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