SberCIB подтверждает оценку "покупать" для GDR Etalon

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для бумаг (GDR) Etalon, прогнозная стоимость находится на уровне 97,97 рубля за штуку, сообщается в комментарии экспертов инвестбанка.

"Эмитент в понедельник объявил, что завершил процедуру по изменению статуса листинга программы GDR на Московской бирже на первичный (ранее первичный листинг у компании был на Лондонской фондовой бирже). Данная смена - один из шагов на пути "переезда" компании с Кипра в Россию. Получение первичного листинга на Московской бирже позволит Etalon продолжить торги расписками на промежуточном этапе, когда листинг в Лондоне будет уже отменен, а перерегистрация компании еще не завершена. Редомициляция необходима для возобновления дивидендных выплат. Мы полагаем, что это может произойти в конце 2023-начале 2024 года. Если эмитент сохранит дивидендные выплаты в таком же объеме, как и в предыдущие годы (3,6 млрд руб. в год), дивидендная доходность может достичь 10% с учетом текущей рыночной капитализации. Впрочем, повышение статуса листинга обращающихся бумаг на Московской бирже само по себе не означает, что компания может автоматически возобновить дивидендные выплаты. Поэтому мы полагаем, что реакция рынка на эту чисто техническую новость была избыточной, - пишет старший аналитик Георгий Иванин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.