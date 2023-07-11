Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Sands China и Galaxy Entertainment

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment, сообщается в обзоре аналитиков.

"По данным Trip-com, пассажиропоток в аэропортах КНР за 1-5 июля на 14% превысил показатель того же периода 2019 года, то есть до пандемии COVID-19. Мы считаем, что рынок еще не до конца учитывает полное восстановление пассажиропотока. Новая статистка может оказать умеренное положительное влияние на операционные и финансовые показатели авиаперевозчиков, как и компаний, работающих в развлекательном сегменте, в частности операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment, по бумагам которых мы сохраняем рейтинг "покупать", - указывают эксперты.

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