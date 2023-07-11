"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка и прогнозные стоимости на уровне 265,6 рубля за штуку для обыкновенных акций и на уровне 252,3 рубля за штуку для привилегированных акций на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Сбербанк представил результаты деятельности по РСБУ за январь-июнь 2023 года. Они оказались достаточно сильными. Отчетность подкрепляют прогнозы, что при не ухудшении экономической или политической ситуации в РФ по итогам всего текущего года прибыль банка не только достигнет показателя докризисного 2021 года (1,24 трлн руб.), но и, скорее всего, превзойдет его. Причем сильная капитальная позиция эмитента позволяет рассчитывать на продолжение щедрых дивидендных выплат. Несмотря на хорошую отчетность, бумаги Сбербанка во вторник корректируются вниз: инвесторы, по-видимому, решили действовать по принципу "продавай на фактах" и фиксируют прибыль после заметного повышения накануне. Свою роль играет и технический фактор - обыкновенные акциидостигли значимого уровня сопротивления в 250 руб., преодолеть который сходу не получилось. Тем не менее мы считаем, что позитивные финпоказатели будут поддерживать акции Сбербанка в предстоящие недели, и указанный рубеж все-таки будет пройден, что откроет дорогу для дальнейшего повышения с первой целью на отметке 260 руб.", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

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