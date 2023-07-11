"Тинькофф Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку акций Белуги

"Тинькофф Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Белуга групп", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Белуга выпустила отчет с операционными показателями за первое полугодие - производственный бизнес стагнирует, зато ритейл растет. Общие отгрузки алкоголя снижаются преимущественно из-за сокращения экспортных продаж. При этом компания успешно восстанавливает линейку импортных брендов. Но продажа чужих брендов, как правило, менее рентабельна, чем своих. Зато количество магазинов по итогу полугодия выросло на 22% год к году. Таким образом, открытие новых точек остается пока что основным драйвером роста продаж. Компания следует основным трендам в ритейле, развивает программу лояльности и расширяет формат продаж по системе click & collect (онлайн-продажи, когда товар необходимо забрать в магазине). Пока мы сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента", - пишет эксперт.

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