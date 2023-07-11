Рубль может укрепиться до 89 руб./$1 и 98 руб./EUR1 в июле - Freedom Finance Global

Курсы валютных пар USD/RUB и EUR/RUB могут скорректироваться в текущем месяце к 89 руб./$1 и 98 руб./EUR1 соответственно, а пара CNY/RUB способна опуститься ниже 12 рублей за юань, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Банк России опубликовал обзор, в котором причиной недавнего ослабления рубля было названо сокращение продаж валютной выручки экспортерами. На наш взгляд, основным фактором давления на курс российской валюты является сокращение сальдо торгового баланса РФ и недополучение госбюджетом нефтегазовых доходов. Бюджет (в свою очередь) сталкивается с нехваткой доходов, если у бизнеса сокращается выручка. Снижение продаж валютной выручки объясняется именно тем, что ее объективно стало меньше. Тем не менее по мере сокращения дисконта нефти марки Urals к марке Brent, а также при росте мировых цен на нефть в область $80 за баррель будут увеличиваться и бюджетные доходы РФ, - пишет эксперт. - На этом фоне в текущем месяце пары USD/RUB и EUR/RUB могут скорректироваться к 89 руб./$1 и 98 руб./EUR1, а пара CNY/RUB способна опуститься ниже 12".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.