"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 278 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Сбербанк отчитался за июнь и первое полугодие. Чистая прибыль банка за шесть месяцев с начала года оказалась на 20% выше аналогичного показателя первого полугодия 2021 года. Прибыль за июнь 2023 года выросла почти на 30% в том числе и за счет продажи 100% акций дочерней компании в Австрии (ранее Sberbank Europe AG), хотя точный финансовый результат продажи не раскрывается. На высокие результаты чистого процентного дохода также повлиял эффект низкой базы прошлого года (рост составил более 40% год-к-году). Стабильно сильные результаты подтверждают нашу рекомендацию на покупку акций банка с целевой ценой в 278 рублей", - указывает эксперт.

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