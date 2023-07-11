S&P 500, скорее всего, проведет предстоящие торги в режиме консолидации - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, проведет предстоящие торги в режиме консолидации, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Инвесторы умерили активность в ожидании публикаций значимой макростатистики и отчетности системно значимых банков, предстоящей на этой неделе, - отмечает эксперт. - На вторник подобных релизов не запланировано, поэтому сессия, скорее всего, пройдет без ярко выраженной динамики. Индекс страха не сигнализирует о вероятном повышении волатильности. S&P 500 пытается удержаться выше 4400 пунктов. RSI ушел в нейтральную зону, однако находится выше ее середины. MACD демонстрирует замедление импульса, а пересечение линии этого индикатора с сигнальной формирует "медвежью" дивергенцию. С учетом технического паттерна данная картина может сигнализировать о продолжении коррекции. Тем не менее из-за отсутствия значимых триггеров движение котировок, вероятнее всего, останется боковым".

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