Сильные финрезультаты поспособствуют положительной переоценке акций Сбербанка - Инвестбанк Синара

Сильные финансовые результаты должны способствовать положительной переоценке акций Сбербанка, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найденова.

"Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам РСБУ за июнь и 1П23. Чистая прибыль накопленным итогом составила 728 млрд руб., в том числе 139 млрд руб. за июнь; прибыль по итогам июня оказалась на 17,5% выше майской, - указывает эксперт. - Чистый процентный доход в июне составил 182,2 млрд руб., на уровне среднего за апрель и май, а комиссионный - 58,2 млрд руб. (+3,7% м/м). Операционные расходы июня - 68,6 млрд руб. - увеличились на 3% в месячном сопоставлении, отношение расходов к доходам по итогам 6М23 остается низким - 22,2%".

Существенное положительное влияние на финансовый результат, по оценке Найденовой, оказала сделка по продаже акций дочерней компании в Австрии. Ставка налога в июне составила 25,3% и 24,1% накопленным итогом; повышенная текущая ставка может на ближайшие месяцы послужить запасом прочности в части рентабельности, полагает аналитик.

"Динамика основного бизнеса остается хорошей, в русле предшествующих месяцев, но июньский рост прибыли связан с разовыми факторами. Мы полагаем, сильные финансовые результаты и подтверждение комфортной позиции по капиталу должны способствовать дальнейшей положительной переоценке акций банка, которые торгуются по P/BV 2023П на уровне 0,85", - резюмирует Найденова.

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