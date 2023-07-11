БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"В корпоративном сегменте снижение риск-премий приостановилось, на прошлой неделе G-спреды были стабильны в большинстве сегментов. Доходности по корпоративным бондам за последние недели выросли примерно на 20-30 б.п. Стабильнее всего смотрятся бумаги средней рейтинговой категории уровня BB/BBB по национальной шкале", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.