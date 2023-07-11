"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3566 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 3566 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,6%, стоп-приказ: 3185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в текущем году холдинг показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале 2023 года подскочила до 16,2 млрд руб., увеличившись в 11,5 раза в годовом выражении и на 58% в квартальном выражении. Рентабельность капитала (ROE) составила 30,5%. TCS Group показала заметный рост чистого процентного дохода благодаря увеличению объемов кредитования и клиентской базы, при этом качество активов и капитальная позиция не вызывают опасений, подчеркивается в комментарии.

"С точки зрения технического анализа акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3185 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4", - указывают эксперты "Финама".

TCS Group - зарегистрированный на Кипре финансовый холдинг, объединяющий работающие в России компании под брендом "Тинькофф".

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