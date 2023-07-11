Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91-93 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре евро/рубль - 99-101 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Помочь укреплению рубля может возобновление роста цен на энергоресурсы, поскольку текущая ситуация во многом определяется объективными факторами - рост аппетитов со стороны импортеров при уменьшающемся экспорте, - отмечает эксперт. - Когда же экспортная выручка начнет подниматься вверх, то и стоимость российского рубля вслед за ней также скорректируется в сторону укрепления. Участники рынка активно оценивают прогнозы роста процентных ставок Федрезерва на более долгий срок на фоне перспектив роста экономики. Не в пользу евро - новости о сокращении промышленного производства в Германии за май текущего года".

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