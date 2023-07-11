"Финам" повысил рейтинг акций China TCM до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг на уровне 4,16 гонконгского доллара (HKD) за штуку была при этом сохранена экспертами.

"Акции эмитента за последние два месяца претерпели коррекционное движение и на текущих уровнях выглядят привлекательными для вложений. Препараты традиционной китайской медицины составляют свыше 30% от общего потребления медикаментов в Поднебесной. Согласно прогнозам, в 2024 году объем продаж такой продукции в КНР превысит 1 трлн юаней. Компания China Traditional Chinese Medicine Holdings поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

China Traditional Chinese Medicine Holdings - китайская фармацевтическая компания, специализирующаяся на препаратах традиционной китайской медицины и входящая в структуру холдинга фармгиганта Sinopharm.

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