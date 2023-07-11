Существенной необходимости в повышении ключевой ставки ЦБР пока нет - "Альфа-Капитал"

Существенной необходимости в повышении ключевой ставки ЦБР пока нет, хотя вероятность этого выросла, полагает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"Мы по-прежнему не видим существенной необходимости в повышении ключевой ставки, хотя вероятность ее повышения выросла. Но даже в таком случае само повышение вряд ли продлится долго, - пишет эксперт. - Похожая ситуация наблюдалась в конце 2018 - начале 2019 года: ЦБ дважды повысил ставку на 25 б.п., затем несколько месяцев удерживал ее на одном уровне, после чего перешел к последовательному снижению".

На взгляд Жорниста, в коротких ОФЗ ужесточение политики ЦБ пока не заложено - доходности полностью соответствуют нынешнему уровню ставки. Так что, если ЦБ решит поднять ставку, влияние на этот сегмент, очевидно, будет, полагает эксперт.

"Доходности длинных ОФЗ начали подрастать, но это скорее влияние геополитики. Повышение ставки для длинных бумаг, наоборот, позитивно: увеличивается вероятность того, что долгосрочная инфляция будет ниже. С этой точки зрения доходность в пределах 11%, с которой сейчас торгуются такие бумаги, выглядит избыточной", - указывает стратег.

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