"Финам" понизил рейтинг акций Schlumberger до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций SLB (ранее известная как Schlumberger) с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг на уровне $53,6 за штуку была при этом сохранена экспертами.

"С момента публикации нашей идеи по акциям Schlumberger 31 мая они выросли на 21% и в пятницу практически достигли нашей целевой цены. Преимущественно рост связан с восстановлением цен на нефть, которые торгуются вблизи максимумов с начала мая, что вызвано действиями ОПЕК+ и переходом США к восполнению стратегического резерва. На фоне стабильно повышенных цен на нефть мы все еще позитивно смотрим на перспективы развития бизнеса эмитента, однако полагаем, что после недавней волны роста среднесрочный "апсайд" в акциях компании отыгран", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

SLB - крупнейшая в мире нефтесервисная компания, ее бизнес равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность эмитента охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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