"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций "Полюса" до 14000 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 27% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Полюс объявил выкуп в размере 40,8 млн акций (около 30% капитала). Выкуп акций - вариант выплаты дивидендов и позитивен для участников, которые получат дивидендную доходность в размере около 33%, но негативен для остальных, которые не получат никакой премии, а также с точки зрения роста долговой нагрузки. Мы рекомендуем участвовать в выкупе как можно скорее", - пишут эксперты.

По оценкам аналитиков "БКС МИ", значительный buyback, если он будет осуществлен в полном объеме, обойдется компании в $6 млрд, повысив коэффициент Чистый долг/EBITDA с текущих 0,4x (M2M, на основе спотовых цен) до 2,1x, что является еще одним риском, учитывая предстоящие значительные капзатраты.

"Мы добавляем 2 п.п. к стоимости капитала с учетом дополнительной премии за корпоративный риск. В результате мы снижаем целевую цену "Полюса" на 7%, рекомендацию - до "держать", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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