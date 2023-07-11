Курс рубля в целом сохраняет шансы на уход ниже 90 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль в целом пока сохраняет шансы на уход ниже уровня в 90 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"В опубликованном в понедельник июньском докладе "Обзор рисков финансовых рынков" ЦБ РФ связал ослабление рубля с сокращением продаж валютной выручки экспортерами на 22,9% м/м, а также покупкой валюты отдельными юрлицами на фоне конвертации валютных кредитов в рублевые, и сейчас негативное влияние этих факторов ослабилось. Статистика по торговому балансу (вторник) хоть и позволит лучше оценить перспективы дальнейшего ослабления рубля, но вряд ли окажет выраженное прямое влияние на курс. В целом у пары USD/RUB сохраняется потенциал к движению ниже 90 руб./$1", - указывают эксперты.

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