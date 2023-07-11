"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций ФосАгро

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7400 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Экспорт фосфорных удобрений в июне снизился на 7% м/м, - отмечают эксперты. - Но мы считаем, что цены на удобрения и обменные курсы имеют большее значение, учитывая относительно стабильное производство "ФосАгро". Снижение спотовых цен в некоторой степени компенсируется ослаблением рубля. Пока мы сохраняем рекомендацию "продавать".

Аналитики ждут ухудшения результатов компании за 2К23 по сравнению с 1К23. "Прибыль, скорее всего, снизится к/к, но "ФосАгро" все же сможет ею поделиться, - считают в "БКС МИ". - Значительные квартальные дивиденды вновь вполне вероятны. Мы также отмечаем, что снижение цен ведет к сокращению прибыли. Цены на DAP/MAP закончили 2К23 на уровне ниже $450 за т. Еще один важный фактор - операционные расходы, которые также могут давить на прибыль".

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