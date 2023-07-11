Рубль может закрепиться на уровне 90 руб./$1 во вторник - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться на уровне 90 руб./$1 на торгах во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Нефтяной рынок отыгрывает данные о замедлении инфляции в Китае и ждет жесткой риторики со стороны ФРС США. Во вторник цены на нефть, как мы ожидаем, останутся в диапазоне $77,5-78,5 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ в понедельник в основном выросли на 2-10 б. п. - рынок продолжил отыгрывать недавние жесткие комментарии Банка России. Во вторник такая динамика, вероятно, сохранится, так как инвесторы могут сокращать позиции перед объявлением аукционов Минфина РФ", - отмечают аналитики SberCIB.

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