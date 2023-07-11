Ближайшая цель индекса Мосбиржи - 2900п - ПСБ

Ближайшей целью индекса Мосбиржи является отметка 2900 пунктов, причем ключевым драйвером роста послужат акции Сбербанка, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Аналитики рассчитывают на закрепление их выше отметки 250 руб. Поддержкой должна выступить отчётность за 6 месяцев, которая в очередной раз подтвердит уверенные позиции банка. Также эксперты позитивно смотрят на бумаги "Белуга Групп" и ВТБ.

"Индекс Мосбиржи в понедельник продолжил восходящую динамику, поднявшись к окончанию вечерней сессии выше 2862 пункта, - напоминают эксперты. - За исключением сектора химпрома, все остальные сегменты показали положительную динамику. Объёмы торгов резко выросли, составив по итогам дня почти 100 млрд руб. - максимальное значение с конца мая. Основная причина, это рекордные объёмы в акциях "Полюса", которые почти достигли 34,5 млрд рублей. Компания вчера объявила о программе обратного выкупа акций. На фоне некоторого укрепления рубля внимание инвесторов переключилось на внутренние сегменты".

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