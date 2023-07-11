Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в еврозоне и США:

- Индексы экономических настроений в Германии и еврозоне в июле от ZEW;

- Индекс оптимизма в малом бизнесе США от NFIB за июнь;

- Недельный отчет Американского института нефти по запасам углеводородов;

- Ежемесячный краткосрочный прогноз для нефтяного рынка от Минэнерго США.

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