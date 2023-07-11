Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно подрасти на внешнем оптимизме

Москва. 11 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти на фоне укрепления рубля (доллар утром просел к 90 руб./$1), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти благодаря новым экономическим стимулам в Китае, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,6%, инвесторы ожидают публикации в среду (в 15:30 МСК) статданных по потребительской инфляции за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки.

Во вторник в Азии также наблюдается позитивная динамика индексов акций на фоне новых стимулов в Китае (японский Nikkei подрос на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Китай объявил новые меры поддержки застройщиков, проблемы которых продолжают сдерживать экономический рост. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен расширить программу поддержки сектора, в том числе, будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья, сообщает Market Watch.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне выросли на 6,8% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,3% месяцем ранее. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК во вторник составила $77,97 за баррель (+0,4% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $73,31 за баррель (+0,4% и -1,2% в понедельник).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на инфляцию в США в июне, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 июля сократилась почти на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,934 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,747 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику на фоне локального укрепления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,07% и составил 109,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня менее 0,01%, составив 868,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (-0,6%), "СистемаАФК-1Р-09" (-0,49%) и "Самолет ГК-БО-П11" (-0,31%), а в лидерах роста - облигации "Транснефть АК-001P-08" (+0,5%), "Почта России-001Р-10-боб" (+0,46%) и "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд руб. Компания установила ставку 1-12-го купонов на уровне 12,30% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,68% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 5 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2021 года.

АО "ЭР-телеком холдинг" установило ставки 1-8-го купонов 2-летних облигаций серии ПБО-02-03 объемом 11 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 10 июля, техразмещение запланировано на 13 июля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 11 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций серии 003Р-008 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не выше 200 б.п. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 14 июля.

АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) 11 июля с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 250 б.п. к ОФЗ на сроке 2,5 года. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года. Техразмещение запланировано на 14 июля.

ООО "Роял капитал" 12 июля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых, купоны квартальные. Московская биржа 7 июля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-09-00382-R-001P и включила его в третий уровень котировального списка.

АО "МаксимаТелеком" установило ставку 7-9 купонов бондов серии БО-П01 объемом 3 млрд руб. на уровне 9,50% годовых. Компания разместила 6-летний выпуск в июле 2020 года по ставке 10,75% годовых.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 19-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

Банк "Северный морской путь" ("СМП банк") установил ставку 32-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 7,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды объемом 10 млрд руб. в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40 купонов определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс премия в размере 0,2 процентного пункта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.