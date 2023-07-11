Котировки нефти могут продолжить рост в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в ближайшее время с целью на уровне $80 за баррель, полагают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть в понедельник ограничились небольшим снижением, оставшись вблизи верхней границы двухмесячного торгового диапазона. Участники рынка следили за высказываниями чиновников ФРС США по вопросу монетарной политики, а также оценивали перспективы мировой добычи во II полугодии 2023 года, - отмечают эксперты в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent после пробоя зоны сопротивления $77-78 за баррель демонстрировали слабость, однако котировки по-прежнему остаются на занятых уровнях, что позволяет допускать возможность пробоя и продолжения роста. При таком сценарии ближайшей целью будет отметка $80 за баррель".

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